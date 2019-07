Minori: Ronghi (Sud protagonista), piena solidarietà a Giorgia Meloni

- "Piena solidarietà a Giorgia Meloni, per il vergognoso attacco, subito via tweet, da un sedicente ‘antifascista’, che non ha esitato a tirare in ballo finanche la piccola figlia della leader di FdI e dimostrato di non avere alcun rispetto per le vittime dei drammatici fatti avvenuti a Bibbiano". Lo ha dichiarato in una nota il dirigente di "Sud protagonista" Salvatore Ronghi. "Oggi più che mai, siamo al fianco di Giorgia Meloni per contrastare la deriva di una sinistra che non ha più argomentazioni politiche e che è giunta ai titoli di coda tra vergogne e fallimenti", ha concluso. (Ren)