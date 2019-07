Nigeria: spesi 2,79 miliardi di dollari in attività petrolifere nei primi 5 mesi dell'anno

- Il governo nigeriano ha speso nei primi cinque mesi del 2019 un totale di 2,79 miliardi di dollari in attività petrolifere e di gas, tramite la Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc), la compagnia petrolifera nazionale. Lo ha reso noto il governo in una nota, precisando che è intenzione delle autorità ridurre al 40 per cento la sua partecipazione nelle joint venture di settore. Il presidente Muhammadu Buhari aveva in effetti ordinato di recente l'avvio immediato di una procedura per ridurre la partecipazione dello stato a "non meno del 40 per cento" entro l'anno fiscale 2019. Attualmente l'Nnpc, che rappresenta il governo federale nelle joint venture con compagnie petrolifere private, detiene il 55 per cento del capitale nel suo partenariato con Shell ed il 60 per cento in un altro al quale partecipano anche Chevron ed ExxonMobil. (segue) (Res)