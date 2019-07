Nigeria: spesi 2,79 miliardi di dollari in attività petrolifere nei primi 5 mesi dell'anno (2)

- Di recente Nnpc ha concluso contratti con 15 gruppi di imprese per scambiare petrolio greggio con combustibile importato. Lo ha riferito alla stampa nigeriana il portavoce dell'Nnpc Ndu Ughamadu, precisando che i contratti, che coinvolgono almeno 34 aziende, non sono ancora stati firmati ma che i termini sono già stati negoziati. Da ieri Nnpc ha quindi inviato le lettere di premio alle compagnie selezionate per gli accordi, in un processo che ha visto aumentare il numero di vincitori rispetto alla fase precedente, che ha permesso di concludere 10 contratti con 22 aziende. Gli accordi di scambio hanno fornito praticamente tutta la benzina di cui ha usufruito la Nigeria negli ultimi due anni. Il paese, con una popolazione di circa 190 milioni di abitanti, consuma quasi 40 milioni di litri al giorno di benzina ed è il più grande mercato di carburanti nell'Africa occidentale. (Res)