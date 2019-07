Tav: Mulè (FI), Toninelli difende Ponti e Ramella contro Conte?

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, torna sulla vicenda del Tav Torino-Lione e osserva in una nota: "Il via libera alla Tav da parte del premier Conte è stato un atto di semplice buon senso per fortuna in contrasto con la folle e ideologica linea di Toninelli & co. Ora il problema che si pone e che vorremmo appurare in Parlamento interrogando il quasi ex ministro Toninelli - continua Mulè - è se la solerzia con la quale si è affrettato a licenziare il professor Coppola, reo di aver espresso dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione che lo ha incaricato per l'analisi costi-benefici, tradotto, reo di aver espresso dichiarazioni a favore dello sblocco dell'opera, sarà la stessa utilizzata per i più noti componenti della commissione Analisi costi-benefici voluta da Danilo Toninelli che a mezzo stampa hanno sconfessato la linea del premier e del vicepremier, i prof. Ponti e Ramella". In altre parole, incalza il deputato azzurro, "Toninelli ci venga a dire se condivide le parole dei due 'massimi esperti' su Conte e i Cinque stelle per i quali la Tav non è più un'opera costosa e se non ritenga opportuno avviare un'indagine interna per verificare se l'imparzialità dell'operato della Commissione analisi costi-benefici non sia stata pregiudicata da interessi o meri pregiudizi. Sostenere che il premier e il vicepremier abbiano mentito sui costi della mancata realizzazione dell'opera per far un favore alle lobby non corrisponde forse a vilipendio? Attendiamo il ministro in Aula, con la stessa solerzia".(Com)