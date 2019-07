Israele-Croazia: presidente Grabar-Kitarovic, prosegue cooperazione in difesa e sicurezza

- Il progetto per l'acquisto dei jet F-16 israeliani da parte dell'Aeronautica militare della Croazia non è stata concluso, in ogni caso la partnership strategica tra i due paesi prosegue anche nel settore difesa. Lo ha affermato la presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic, dopo l'incontro di oggi a Gerusalemme con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo quanto rende noto la stessa Grabar-Kitarovic tramite il suo profilo Twitter ufficiale, nel colloquio sono stati affrontati diverse questioni di comune interesse, dalla cooperazione economica a quella nel campo della sicurezza e della difesa. La presidente croata, che ha iniziato ieri una visita di più giorni in Israele, ha visitato anche lo Yad Vashem e ha siglato l'accordo per rinnovare il memorandum di cooperazione che impegna nella ricerca sull'Olocausto il ministero dell'Istruzione di Zagabria. (Zac)