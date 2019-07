Argentina: presidenziali, Macri e Fernandez si sfidano su Fmi e riforma lavoro (3)

- Nessuna sintonia tra Macri e Fernandez neanche sulle ricette per combattere l'inflazione. "L'inflazione è una responsabilità della Banca centrale che controlla l'emissione, il governo può aiutare in diversi modi, attraverso per esempio un bilancio equilibrato" sostiene il presidente, fautore di una politica di stampo "monetarista". Proprio il fatto di "considerare l'inflazione come un fatto esclusivamente monetario", è invece secondo Fernandez "il grande fallimento di questo governo". "Non escludiamo il problema monetario ma ci sono altri fattori", ha quindi risposto. Il rappresentante del principale partito d'opposizione ha poi annunciato che il suo governo proporrà "un accordo su salari e prezzi" e "manterrà una politica fiscale e monetaria prudente" ma "che tenga conto di incentivi a investimenti e produzione". (segue) (Abu)