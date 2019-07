Argentina: presidenziali, Macri e Fernandez si sfidano su Fmi e riforma lavoro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza che l'anno scorso era arrivata ad essere approvata alla camera dei deputati per poi venire respinta in senato rappresenta tuttora uno dei maggiori temi di discussione dell'agenda politica e della società civile. Secondo Macri si tratta di "una discussione il cui scenario naturale è il parlamento", e ha ribadito che nel suo spazio politico "convivono opinioni diverse". Fernandez ritiene la questione dell'aborto come un "problema di salute pubblica", e che il passo più urgente è quello di decretare la sua "depenalizzazione" per "mettere fine alla situazione della clandestinità in cui si pratica". (segue) (Abu)