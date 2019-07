Tunisia: figlio di Essebsi non si candiderà alle legislative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hafedh Caid Essebsi, figlio dell’appena deceduto presidente tunisino Beji Caid e leader del partito laico Nidaa Tounes, non si candiderà per le elezioni legislative in programma il prossimo 6 ottobre, contrariamente a quanto annunciato in precedenza. Lo ha reso noto lo stesso politico in un post su Facebook. Essebsi ha anche spiegato di non avere intenzione di candidarsi alle presidenziali, la cui data è stata anticipata al 15 settembre dopo la morte del capo dello Stato. “Nidaa Tounes avrà un candidato che sarà scelto sulla base di criteri specifici”, ha aggiunto a questo proposito il figlio dell’ex presidente. Hafedh Caid Essebsi è alla guida del clan di Monastir, una delle due fazioni di Nidaa Tounes emerse dalla scissione che ha subito il partito a seguito di un contestato congresso avvenuto lo scorso aprile. L’altra fazione, il cosiddetto clan di Hammamet, è presieduto dal capogruppo in parlamento Sofien Toubel. (Tut)