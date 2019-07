Lavoro: sindacati firmano protocollo per il centro commerciale Westfield a Segrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Sindaco di Segrate e CGIL CISL UIL di Milano hanno firmato il Protocollo per la tutela e la qualità del lavoro nel “progetto Westfield”. Il Protocollo prevede la condivisione di una serie di obiettivi tra le Parti, che vanno dalla legalità e dalla regolarità del lavoro, alla prevenzione degli infortuni e la salute e sicurezza sui cantieri e nel centro commerciale. Il Protocollo prevede la possibilità di avviare confronti e di stipulare intese con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del Centro Commerciale nell’area dell’ex dogana di Segrate, a partire dall’operatore “Westfield Milano Spa”, individuando nel “Tavolo operativo di coordinamento” la sede dove questi confronti avverranno. “Legalità, sicurezza, qualità del lavoro sia nella fase di cantiere che in quella successiva d’apertura del Centro sono le parole chiave per la riuscita del progetto Westfield – spiega il Sindaco di Segrate Paolo Micheli -. La sottoscrizione di questo Protocollo, frutto di un’azione condivisa e di obiettivi comuni, va nella direzione della tutela dei lavoratori, del nostro territorio e nel fermo contrasto a possibili infiltrazioni della criminalità organizzata”. Melissa Oliviero della CGIL di Milano dichiara: “Il “progetto Westifield” s’inquadra in un processo di trasformazione del territorio che investe l’intera Area Metropolitana: in questi processi il Lavoro è fondamentale e, per questa ragione, è importante stipulare Protocolli, come quello di oggi, che pongano al centro la legalità, la trasparenza e la regolarità del lavoro. È positivo che amministrazioni comunali sensibili a questi temi, come quella di Segrate, abbiano condiviso con noi questi obiettivi”. (segue) (com)