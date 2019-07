Lavoro: sindacati firmano protocollo per il centro commerciale Westfield a Segrate (2)

- “Questo protocollo ci impegna tutti ad una buona occupazione - aggiunge Eros Lanzoni della Cisl Milano Metropoli -, che abbia al centro le persone ed il lavoro di qualità con la applicazione integrale dei contratti dei settori coinvolti. Il sito, una volta completato ed operativo, prevede posti di lavoro permanenti per 15.000 persone; auspichiamo che la collaborazione con le Organizzazioni Sindacali prosegua con la contrattazione per i nuovi occupati”. Vincenzo Cesare della Uil Milano e Lombardia sottolinea “la sottoscrizione di questo Protocollo è un’assunzione di responsabilità dell’amministrazione e di Cgil Cisl Uil, nel comune intento di cogliere fondamentali obbiettivi, in primis quello della Salute e Sicurezza dei lavoratori che realizzeranno le opere e dei cittadini del comune di Segrate. Per fare ciò sarà fondamentale coinvolgere tutti i soggetti, istituzionali e privati, nonché garantire un ambito di legalità anche dotando il Comune di Segrate delle risorse umane e degli strumenti per traguardare questo ambizioso risultato”. (com)