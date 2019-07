Mostre: mercoledì a Firenze la presentazione di "Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra"

- Si terrà mercoledì in sala Barile di palazzo del Pegaso, a Firenze, la conferenza stampa di presentazione della mostra “Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra” la cui inaugurazione è prevista per il 10 agosto a Castiglione della Pescaia. Grazie a questa esposizione il pubblico potrà ammirare, per la prima volta, due opere recentemente attribuite a Goya: un dipinto ispirato al verso 61 del VI libro dell’Eneide di Virgilio, che rappresenta lo sbarco di Enea sulla costa laziale, e uno che ritrae Don Miguel Cayetano Soler, non solo nel suo aspetto esteriore, ma anche nella sua psicologia. In conferenza stampa interverranno Eugenio Giani, presidente dell’Assemblea toscana; Leonardo Marras, consigliere regionale; Matteo Felicioni, amministratore di Viveterna; Giancarlo Farnetani, sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia; Giovanni Tombari, presidente della Fondazione Grosseto Cultura; Alessandro Benedetti, segretario generale Fondazione Ospedale Meyer. Le opere saranno successivamente esposte anche nei musei di Vetulonia, Caldana, al polo espositivo Clarisse Arte di Grosseto, gestito dalla Fondazione Grosseto Cultura, e nella Cantina Rocca di Frassinello. (Ren)