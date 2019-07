Fiumicino: assessorato Ambiente, mercoledì interventi disinfestazione zanzara tigre a Pleiadi, parco Leonardo e Le Vignole

- L'assessorato all'Ambiente del comune di Fiumicino comunica che "mercoledì 31/07/2018 dalle ore 23:30 saranno effettuati interventi di disinfestazione contro gli insetti alati, in particolar modo zanzare tigre, nelle seguenti zone: Pleiadi, parco Leonardo e Le Vignole. Si tratta solo del primo intervento di una serie che interesseranno anche le altre località del Comune e di cui sarà data comunicazione in seguito. Le sostanze impiegate saranno usate in modalità e in quantità tali da non arrecare alcun danno a cose o persone. In ogni caso, le precauzioni da adottare sono le seguenti: non sostare nelle piazze e nei luoghi durante lo svolgimento dell'intervento; non lasciare panni e indumenti stesi ai balconi o terrazze; tenere chiuse le finestre e riparare alimenti, animali domestici e di allevamento. Al fine di ottenere l'eliminazione totale delle infestazioni di zanzare, si invitano tutti i cittadini ad applicare le norme di prevenzione come di seguito descritte: evitate la formazione di piccole raccolte d'acqua stagnante; svuotate nel terreno e non nei tombini sottovasi, piccoli abbeveratoi, innaffiatoi; coprite con zanzariere o teli di plastica (senza creare avvallamenti) i contenitori d'acqua inamovibili quali vasche, bidoni, fusti; non stoccare pneumatici vecchi all'aperto e diffondete a vicini e conoscenti queste semplici norme. Si invitano, inoltre, i cittadini a parcheggiare i propri mezzi in modo tale da non ostacolare il transito dei mezzi che dovranno eseguire gli interventi di disinfestazione".(Com)