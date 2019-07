Colombia: Fmi conferma tendenza al rialzo per economia

- L’economia colombiana continuerà a crescere nel 2019, nonostante le criticità esterne. Lo rende noto Alejandro Werner, direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi) per l’emisfero occidentale in un articolo pubblicato sul sito dell’Fmi. Nel paese, si legge, alcuni fattori tra cui una politica monetaria accomodante, la migrazione dal Venezuela e l’effetto positivo della recente riforma tributaria daranno impulso alla domanda interna, facendo crescere l’economia di circa il 3,5 per cento nel 2019-2020. L’inflazione, prosegue l’esperto dell’Fmi, dovrebbe rimanere vicina agli obiettivi fissati dal governo. Allo stesso modo il governo dovrebbe riuscire a raggiungere l’obiettivo di deficit di bilancio fissato per il 2019. L’Fmi mette tuttavia in guardia da un calo delle entrate fiscali, dovuto alla riduzione delle imposte a partire dal 2020. (segue) (Mec)