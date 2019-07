Colombia: Fmi conferma tendenza al rialzo per economia (3)

- Per l'America latina e i Caraibi l'Fmi ha infatti pronosticato una crescita dell'1,6 per il 2018, quattro decimi di punto in meno rispetto all'analisi precedente. La stima, riportata nel documento di aggiornamento delle previsioni economiche di aprile, risente delle manovre sui conti pubblici e sul fisco che l'Argentina deve portare a termine per fronteggiare la "acuta" crisi finanziaria del primo semestre, dello scenario di incertezze politiche in Brasile - che andrà a elezioni generali in ottobre - e delle tensioni ancora irrisolte tra Messico e Stati Uniti. Nel documento, dal titolo "l'espansione mondiale: ancora forte, ma più ineguale, più fragile e in pericolo", si confermano le stime di crescita del pianeta - 3,9 per cento sia nel 2018 sia nel 2019 -, ma si avverte che del rischio che le "tensioni commerciali" possono rappresentare per la crescita mondiale nel breve periodo. (Mec)