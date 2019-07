Bilancio Roma: assestamento in Aula, presentati oltre 3mila odg e più di 500 emendamenti (2)

- Per la discussione di emendamenti e odg sono state concordate in tutto otto ore: quattro per i primi e quattro per i secondi. La discussione dunque andrà avanti per tutta la seduta d'Aula di domani (dalle 11 alle 20 con pausa ad ora di pranzo). Mercoledì invece saranno votati a batteria i "pezzi" residui. Poi si andrà a oltranza con dichiarazioni di voto e approvazione dell'assestamento.(Rer)