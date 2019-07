Milano: Sardone (Lega), in zona San Siro ormai anche baby gang

- Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega, commenta in una nota l'aggressione e la rapina a carico di due studenti in zona San Siro: "Dopo le coltellate di sabato sera ecco la baby gang di nordafricani che rapina i ragazzi in piazzale Selinunte: ormai il ghetto di San Siro è sempre più allo sbando, la criminalità dilaga e il silenzio della sinistra preoccupa. Esprimo solidarietà ai due ragazzi rapinati della videocamera mentre svolgevano un video reportage per un progetto scolastico: non è la prima volta che si verificano episodi del genere a San Siro e non sarà nemmeno l'ultima se non si corre ai ripari. Il quartiere andrebbe ripulito da cima a fondo, ho parlato con diversi cittadini della zona e l'aria che tira è pesante: sono giustamente esasperati di vivere in un contesto così degradato". "La sinistra ha abbandonato completamente San Siro a se stesso: da quelle parti i padroni sono i nordafricani, i rom e i centri sociali che difendono le occupazioni e fatturano in nero grazie a feste ed eventi non autorizzati - conclude Sardone - Dopo aver tollerato fin troppo certi episodi di criminalità, il Comune ha il dovere di far sentire la sua presenza: Sala si ricordi che i cittadini di San Siro hanno gli stessi diritti di quelli di Brera e San Babila". (com)