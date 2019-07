Trasporto aereo: British Airways prende in consegna il suo primo Airbus A350-1000

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia britannica British Airways (BA) ha preso in consegna il suo primo A350-1000 presso la sede di Airbus di Tolosa, diventando il primo vettore di International Airlines Group (Iag) a operare il più grande A350-1000. In totale BA ha ordinato 18 A350-1000. Lo riferisce un comunicato stampa. L'A350 di BA, dotato della moderna e confortevole cabina Airspace, introdurrà nuovi livelli di comfort grazie al lancio della "Club Suite", la nuova poltrona di Classe Business di British Airways dopo 13 anni. La sofisticata "Club Suite" offre un accesso diretto al corridoio, una suite dotata di porta per una maggiore privacy e lussuose poltrone flat-bed completamente reclinabili in una configurazione 1-2-1. L'aeromobile è configurato in tre classi e comprende 56 Club Suites, 56 posti in Classe World Traveller Plus e 219 posti in Classe World Traveller Economy. BA, che celebra quest'anno il centesimo anniversario, opererà inizialmente l'aeromobile sulla tratta Londra-Madrid, prima di percorrere rotte a lungo raggio a partire da settembre. BA gestisce una flotta Airbus di oltre 150 aeromobili, dal più piccolo A318 al più grande A380.(Com)