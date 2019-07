Maltempo Roma: Campidoglio, lavori in corso su via Battistini, strada riaprirà in un paio di giorni

- "Lavori già iniziati sul tratto di via Battistini che ha risentito dell'eccezionale temporale abbattutosi sulla città durante la notte tra sabato e domenica. La strada sarà riaperta al traffico nel giro di un paio di giorni. Il problema è stato determinato dalla capacità di ricezione del sistema fognario che pur avendo retto bene nella parte inferiore, non è riuscito a contenere l'eccezionale massa d'acqua che vi si è riversata". Così in una nota il Campidoglio. "A differenza di altri punti della città - aggiunge il comunicato - in cui l'eccesso nelle condutture ha trovato uno sfogo alzando i tombini e fuoriuscendo in strada, in questo tratto la pressione non ha scalzato i chiusini, che sono del vecchio tipo e pesano circa 120 chili, per cui l'acqua si è incanalata nell'intelaiatura sotto la strada causando con la pressione la frattura dell'asfalto in alcuni punti". (segue) (Com)