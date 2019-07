Maltempo Roma: Campidoglio, lavori in corso su via Battistini, strada riaprirà in un paio di giorni (2)

- "Ho effettuato personalmente il sopralluogo in mattinata – afferma l'assessora alle Infrastrutture Margherita Gatta – perché per me è determinante riportare le informazioni solo dopo aver verificato i fatti. Tengo a precisare che quel tratto di strada non era ancora stato oggetto di alcun intervento di riqualificazione e che di conseguenza alcune insinuazioni riportate dai giornali sulla qualità di esecuzione dei lavori sono del tutto infondate, senza considerare che nel caso di interventi non eseguiti a regola d'arte, questa amministrazione ha sempre applicato le penali previste dalla legge, proprio a tutela della qualità dei lavori e nell'interesse dei cittadini. La forte pioggia della notte tra sabato e domenica è stato un evento eccezionale, anche se occorre prendere atto della possibilità che simili fenomeni si possano verificare con una certa frequenza. Ci stiamo occupando con impegno del rifacimento di tante vie importanti, e il progetto #Stradenuove lo dimostra, così come, via via, della riqualificazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche". (Com)