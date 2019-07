Lombardia: Carzeri (Fi) eletta presidente commissione Territorio e Infrastrutture in Regione

- Claudia Carzeri, consigliere regionale di Forza Italia, è stata eletta oggi presidente della commissione V Territorio e Infrastrutture: "Essere stata eletta presidente della commissione V Territorio e Infrastrutture è per me motivo di grande orgoglio. Desidero ringraziare i colleghi per aver riposto in me la loro fiducia: da parte mia garantirò il massimo impegno per svolgere al meglio questo importante ruolo". "La commissione si occupa di temi di importanza cruciale per il nostro territorio: la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture lombarde, l'urbanistica, i servizi abitativi e le politiche della mobilità. Tutti temi essenziali per lo sviluppo della nostra Regione ed il sostegno ai cittadini. A partire da oggi farò del mio meglio per coordinare i lavori della commissione, nell'interesse di tutti i cittadini lombardi e dei territori" ha concluso Carzeri. (com)