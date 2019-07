Clima: Parmitano, nostro sguardo dallo spazio può dare spinta per migliorare situazione

- Interpellato sugli effetti del riscaldamento globale del pianeta visibili dallo spazio, l'astronauta Luca Parmitano, ha risposto: "Noi dalla stazione possiamo fare osservazione umana e quello che posso dire è che io ho visto davvero i cambiamenti dalle foto mie e da quelle dei miei colleghi negli ultimi sei anni" come "i deserti avanzare e i ghiacci squagliarsi". Lo ha detto in conferenza stampa con collegamento video dalla Stazione Spaziale Internazionale dove si trova per la missione ESA 'Beyond'. "Spero - ha aggiunto il cosmonauta siciliano che sarà comandante della ISS dal prossimo settembre - che le nostre parole e il nostro sguardo possano essere condivisi per allarmare la gente verso quello che oggi è il vero pericolo numero uno e anche dare la spinta ai nostri leader per fare tutto il possibile per migliorare la situazione se non possibilmente invertirla". (Rem)