Speciale difesa: Libia, Haftar e Salamé discutono degli sviluppi in Libia e del ritorno al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu, Ghassan Salamé, ha incontrato ieri il generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico, nella base aerea di Rajma, vicino Bengasi. Lo ha reso noto via Facebook la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). I due "hanno discusso degli ultimi sviluppi in Libia e dei modi per tornare a uno stato di pace e dialogo", ha dichiarato la missione Onu. "Salamé ha messo in guardia contro le conseguenze dell'escalation dei combattimenti e della crescente interferenza straniera", ha aggiunto la missione. (Res)