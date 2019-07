Speciale difesa: Libia, fonti stampa, delegazione tribale di Misurata negozia con forze Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione delle tribù della città di Misurata avrebbe contattato i mediatori del generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), con l'obiettivo di "negoziare per fermare la guerra e risparmiare la loro città da un bagno di sangue". Un leader tribale di Misurata, che ha chiesto di non essere nominato, ha riferito al sito web emiratino “Erm News” che la delegazione delle tribù di Misurata si è concentrata sulla necessità di "evitare spargimenti di sangue e la distruzione a Misurata”, cominciando dallo stop ai raid aerei sulla città. "La delegazione ha offerto in cambio di ritirare i suoi combattenti e battaglioni da Tripoli, fermare la campagna dei loro media e aprire la strada costiera al traffico tra la Libia orientale e quella occidentale", ha aggiunto la fonte tribale. “I mediatori hanno trasferito l’offerta al comando dell’Lna di Rajma (in Cirenaica) anche se i contatti sono ancora nella fase iniziale”, ha concluso la fonte. (Res)