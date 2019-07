Speciale difesa: Spagna, 10 anni dall'ultimo attentato impunito dell'Eta

- Il dibattito sullo scioglimento dell'Eta prevede un requisito centrale relativo all'obbligo, da parte degli ex terroristi, di collaborare con le autorità per far luce sugli attentati che hanno insanguinato la Spagna nel decenni passati. Lo ricorda il quotidiano spagnolo "El Mundo", sottolineando però che, a 10 anni dal 30 luglio 2009, giorno in cui una bomba uccise due agenti della Guardia civil a Calviá, non c'è neanche un minimo indizio su chi possano essere i responsabili. Secondo l'associazione che raccoglie le vittime dell'Eta, sarebbero 300 i casi ancora irrisolti legati alla banda terroristica. (Res)