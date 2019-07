Speciale difesa: India, inviati altri 10 mila militari in Kashmir contro terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha inviato altri 10 mila militari nella regione del Kashmir, temendo un attentato terroristico da parte di gruppi indipendentisti. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Times", aggiungendo che i timori di un attentato in Kashmir sono aumentati in vista del pellegrinaggio induista dell'Amarnath Yatra per il quale sono previsti centinaia di migliaia di fedeli. A febbraio scorso, 40 agenti della polizia indiana rimasero uccisi in un attentato suicida compiuto da terroristi separatisti nel distretto di Pulwama in Kashmir. (Res)