Speciale difesa: Usa, Coats lascerà direzione Intelligence nazionale il 15 agosto

- Il direttore dell’Intelligence nazionale degli Stati Uniti, Dan Coats, lascerà il proprio incarico il 15 agosto prossimo. Lo ha annunciato ieri, 28 luglio, il presidente degli Usa Donald Trump, confermando le indiscrezioni circolate sulla stampa statunitense. Trump ha ringraziato Coats per il suo servizio al paese, ed ha già anticipato tramite il proprio profilo Twitter l'intenzione di nominare dell'Intelligence nazionale, John Ratcliffe già procuratore e deputato del Texas per il Partito repubblicano. Il mandato di Coats è stato segnato da tensioni con Trump, a volte diventate pubbliche, su questioni come le interferenze della Russia nelle elezioni presidenziali del 2016 e le critiche del titolare della Casa Bianca alla comunità dell'intelligence. Coats, già ambasciatore degli Stati Uniti in Germania durante l’amministrazione del presidente George W. Bush (2001-2009) e senatore degli Stati Uniti del Partito repubblicano in rappresentanza dell’Indiana, era stato confermato come direttore dell'Intelligence nazionale degli Usa da Trump nella primavera del 2017. (Res)