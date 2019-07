Carabiniere ucciso: ordinanza Gip, avevano armi di elevata potenzialità

- Concreto il pericolo di reiterazione del reato alla luce "delle modalità e circostanze del fatto e in particolare della disponibilità di armi di elevata potenzialità offensiva". Lo scrive il gip di Roma Chiara Gallo nell'ordinanza con cui ha confermato il carcere per i due cittadini statunitensi, Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee accusati della morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. I due, come si legge ancora nell'ordinanza, possedevano "un coltello a lama fissa lungo 18 centimetri tipo 'Trenknife' tipo Kabar Camillus con lama brunita modello marines con impugnatura in anelli in cuoio ingrassato e pomolo in metallo brunito".(Rer)