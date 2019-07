Polonia: oltre 50 per cento proprietà banche in mano a investitori nazionali

- L'autorità polacca di vigilanza finanziaria (Knf) ha pubblicato la popria relazione annuale in merito alle condizioni delle banche. Dal rapporto emergono i dati sulla quota di mercato detenuta da banche controllate dal capitale polacco. Secondo le stime questa quota (al 31 dicembre 2018) ha superato il 50 per cento per il secondo anno consecutivo. Un tale risultato pone la Polonia all'avanguardia dei paesi dell'Europa centrale e orientale. Già nel 2017 le banche controllate da investitori stranieri detenevano meno del 50 per cento delle attività dell'intero settore. La quota di mercato degli investitori stranieri tra la fine del 2017 e il 2018 è stata tra il 45 e il 46 per cento. Ciò significa che il capitale nazionale in quel momento controllava il 54-55 per cento del settore bancario. Vale la pena notare che prima della ri-polonizzazione della Banca Pekao (nel 2016), il valore del capitale polacco nelle banche era al 43 per cento, anche quest'ultima percentuale era comunque molto più elevata rispetto alla quota di capitale polacco nel 2008 (28 percento) registrato immediatamente prima della crisi finanziaria, contingenza che ha facilitato l'acquisizione da parte del capitale polacco di Allianz Bank Polska, Pekao e Alior Bank. (segue) (Vap)