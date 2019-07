Russia: confermato arresto candidato alle municipali di Mosca Ilya Jashin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale Shcherbinskij di Mosca ha confermato l’arresto del candidato alla Duma della città di Mosca, Ilya Jashin, per dieci giorni per aver organizzato una manifestazione non autorizzata nelle strade della capitale il 27 luglio. Lo ha riferito all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" il portavoce della corte, Svetlana Ekhtanigova. Oltre mille sono gli arresti effettuati dalla autorità di sicurezza nella giornata di proteste del 27 luglio. Alle manifestazioni contro l'esclusione di alcuni candidati dalle elezioni di settembre alla Duma di Mosca hanno preso parte oltre 3.500 persone.(Rum)