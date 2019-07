Roma: Pedica (Pd), con Raggi spariscono anche strisce pedonali, sindaco dimettiti e libera Capitale

- "Con Raggi a Roma sparisce tutto, anche le strisce pedonali. Dopo aver perso le tracce degli autobus, dal centro alla periferia per trovare delle strisce bianche su cui attraversare bisogna andare a 'Chi l'ha visto". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "La verità - sottolinea Pedica - è che è sparita la manutenzione. C'è solo il 'fai da te' frutto della disperazione di chi, pur pagando le tasse, non vede il servizio. Ora sono sparite anche le strisce pedonali, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni sulle strade. Strade che, il più delle volte, sono off limits per i disabili, viste le barriere architettoniche. Per non parlare della metro, dove in metà delle stazioni gli ascensori sono fuori uso e chi è in carrozzella non può entrare. Quali altri record negativi vuole ancora raggiungere la sindaca? Virginia dimettiti e libera Roma. Questa città non è per te". (Com)