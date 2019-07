Kosovo: premier dimissionario Haradinaj chiede a Corte costituzionale parere su fine incarico

- Il primo ministro dimissionario del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha annunciato di aver richiesto alla Corte costituzionale un'interpretazione legale delle sue dimissioni e della fine del suo ruolo. Lo ha spiegato lo stesso Haradinaj ai giornalisti, indicando in particolare che l'interpretazione richiesta è legata alla possibilità di proseguire ad interim le funzioni di capo de governo anche alla luce delle polemiche politiche innescate dalla riunione dell'esecutivo indetta nei giorni scorsi dopo l'annuncio delle dimissioni. "Mi sono dimesso", ha chiarito Haradinaj, osservando tuttavia che "un governo deve arrivare dalle elezioni, ma fino a quando tale governo non c'è chi ha il dovere di guidare questo paese ?". Il premier dimissionario ha detto di non poter "lasciare il paese nel caso fino a quando sarà formato un nuovo governo". Haradinaj ha infine chiarito che il suo partito, Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), è favorevole allo scioglimento del parlamento. (segue) (Kop)