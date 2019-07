Carabiniere ucciso: ex clochard aiutato da Rega, "Vicino a me per anni, uomo umile che non si vantava di divisa"

- “Era umile” il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, deceduto nella notte tra giovedì e venerdì scorso mentre svolgeva servizio in borghese a Roma. Umile al punto di non aver raccontato alle persone bisognose di cui si prendeva cura di essere un carabiniere. E’ quanto racconta ad “Agenzia Nova” Antonio B., ex clochard che ora vive nel quartiere di Decima ospite di persone care. “Conoscevo Mario da un sacco di anni – ha detto –. Mario per me era come un fratello. Mi ha fatto molti regali. Mi ha regalato delle scarpe quando non le avevo, mi ha comprato vestiti e una volta mi ha dato un buono per la spesa. Un’altra volta mi ha dato l’indirizzo di un centro dei Cavalieri di Malta a Ponte Milvio e lì, a nome suo, ho potuto accedere ai servizi assistenziali. Mi regalarono anche un frullatore, ma siccome vivevo per strada me lo sono venduto”. Anche se adesso Antonio B. vive in condizioni migliori, ospitato da una persona cara di cui dice “è la mia fidanzata”, non dimentica quanto fatto per lui, e confessa: "sai che non lo sapevo che fosse un carabiniere? Lui era umile, non parlava della sua divisa e del suo lavoro. Quando veniva a portare i pasti aveva la maglietta rossa con quel simbolo bianco dei Cavalieri di Malta e di lui conoscevo soltanto l’aspetto umano. Ho saputo che era un carabiniere soltanto quand’è morto, dalla stampa”.(Rer)