Carabiniere ucciso: ex clochard aiutato da Rega , "Municipio IX ora gli assegni riconoscimento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno dei funerali del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega c’è dolore anche in un quartiere alla periferia di Roma. In via di Decima, a pochi passi dalle luci brillanti del cinema Stardust, c’è un punto di ritrovo più in ombra, sotto i porticati dei palazzi popolari. Lì, una sera a settimana, senza tetto e persone svantaggiate della zona si radunano e attendono un pasto, o altri generi di conforto, dai volontari delle associazioni di beneficenza. Al martedì sera – raccontano nel quartiere – si vedeva spesso tra i volontari dei Cavalieri di Malta anche il carabiniere 35enne di Napoli. A lui si era particolarmente affezionato Antonio B., che lo aveva conosciuto molti anni prima “nel periodo brutto della mia vita, quando ero un senza fissa dimora”. In un’intervista ad Agenzia Nova, l’ex clochard racconta commosso: “Mario per me era come un fratello, aiutava sempre il prossimo. L’ho conosciuto nel periodo in cui dormivo alla stazione Termini, ho conosciuto sia lui che altri stupendi volontari. Quando ho appreso della sua morte dalla stampa sono stato male. L’ho subito detto ad altre persone che, come me, lo conoscevano nel quartiere. Mario era una persona stupenda”. Ed è per questo che Antonio B., 58 anni e diversi problemi di salute, si è attivato per raccogliere fondi nel quartiere di Decima. "Risponderemo come quartiere all’appello dell’Arma di una raccolta fondi per la famiglia di Mario – spiega –. E spero anche di incontrare i carabinieri, magari il suo comandante, per portare la mia solidarietà. Vorrei che si pensasse anche un riconoscimento nel quartiere, per quello che ha fatto per gli ultimi di questa zona”. Infatti, prosegue Antonio B. “nel quartiere di Decima veniva tutti i martedì a distribuire i pasti, distribuiva pizza, panini e dolci. Di vista nel quartiere lo conoscevano tutti e quando è arrivata la notizia c’è stata una reazione di sgomento. Ancora se ne continua a parlare nei bar, qualcuno mi ha anche chiesto di portare le condoglianze alla famiglia se fossi andato alla camera ardente, ma non ce l’ho fatta. Non ci sono andato: un po’ per motivi di salute, un po’ perché il dolore è troppo grande. Lo voglio ricordare sorridente, com’era in vita”.(Rer)