Speciale difesa: Cambogia, premier Hun Sen, acquistate armi dalla Cina per modernizzare le forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cambogia ha acquistato armi dalla Cina per modernizzare le sue forze armate: lo ha detto oggi il primo ministro Hun Sen, fornendo dettagli sugli accordi sulle armi con Pechino pochi giorni dopo aver negato un accordo segreto per consentire alle navi da guerra cinesi di utilizzare una base navale locale. "Ho ordinato l'acquisto di decine di migliaia di armi", ha detto, senza spiegare ciò che il paese aveva acquistato. "Ora verranno spedite", ha detto ancora il premier cambogiano, che ha ribadito la volontà di volere rafforzare l’esercito. Hun Sen ha dichiarato che quest'anno sono stati spesi 40 milioni di dollari in aggiunta all’importo totale di 290 milioni di dollari previsti dai precedenti accordi sulle armi con la Cina. La dichiarazione di Hun Sen è stata rilasciata nel corso di una visita al cantiere di uno stadio finanziato dalla Cina a Phnom Penh che ha il premier ha definito “un regalo del presidente cinese Xi Jinping”. La Cina ha stanziato miliardi di dollari in prestiti agevolati, infrastrutture e investimenti in Cambogia. (Fim)