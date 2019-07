Speciale difesa: Serbia, cerimonia di presentazione veicoli corazzati concessi da Mosca

- Si è aperta oggi a Nis, nel sud della Serbia, la cerimonia di presentazione di 10 veicoli corazzati Brdm-2 consegnati dalla Russia. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano "Blic", alla cerimonia sono presenti il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, i vertici dello Stato maggiore serbo, il ministro serbo della Difesa, Aleksandar Vulin, e l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Botsan-Kharchenko. Il presidente Vucic ha ringraziato ad apertura della cerimonia il presidente russo Vladimir Putin. Vucic ha aggiunto che "questa non è la fine" della cooperazione tecnico-militare fra Belgrado e Mosca, e che entro la fine dell'anno sono attesi in Serbia altri 10 veicoli corazzati, 4 elicotteri Mi-35 e 3 Mi-17. "Ancora una volta grazie per questo sostegno militare che ci offrite. L'ottenimento di nuovi veicoli fa parte dell'accordo che abbiamo il presidente Putin e io. Abbiamo ottenuto un veicolo che può sparare persino in movimento e che va in acqua. Si tratta di un veicolo straordinario che abbiamo ricevuto come regalo dal presidente Putin, dunque lo abbiamo ottenuto gratis", ha detto Vucic rivolgendosi all'ambasciatore russo. (Seb)