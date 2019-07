Speciale difesa: Venezuela-Usa, Caracas presenterà denuncia a Onu per "violazione" spazio aereo

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha annunciato che il governo denuncerà alle Nazioni Unite la "violazione" dello spazio aereo attribuito ad aerei spia degli Stati Uniti. "Così come abbiamo denunciato, l'amministrazione di Donald Trump confessa e accetta in maniera sfacciata che effettivamente viola lo spazio di controllo aereo del Venezuela, confessione gravissima e criminale, non ci sono dubbi dello loro perverse intenzioni. Porteremo la denuncia alle Nazioni Unite", ha scritto Arreaza in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. L'episodio denunciato da Caracas risale al 19 luglio, quando un velivolo Usa avrebbe sorvolato la regione di Informazione di volo di Maiquetia, nel nord del paese, provocando la reazione della Difesa aerea venezuelana. Una manovra prontamente definita “insensata” e “rischiosa” dalle autorità venezuelane. (Brb)