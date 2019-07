Speciale difesa: India, Chhattisgarh, due ribelli maoisti uccisi in scontro a fuoco con forze di sicurezza

- Due ribelli maoisti, un uomo e una donna, sono stati uccisi oggi nello Stato indiano del Chhattisgarh, nel distretto di Sukma, in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza. Lo scontro è avvenuto in un’area forestale presso il villaggio di Kanhaiguda, di competenza della stazione di polizia di Konta, dove una squadra della Guardia di riserva distrettuale (Drg) era impegnata in un’operazione di perlustrazione. Lo ha reso noto il viceispettore generale delle operazioni anti-naxaliti, Sunderraj Patilingam. L’ufficiale ha riferito che sul luogo della sparatoria, oltre ai due cadaveri, sono state recuperate armi da fuoco e che l’operazione è ancora in corso; inoltre, ha aggiunto che in tutti e sette i distretti della divisione di Bastar – Dantewada, Bijapur, Bastar, Narayanpur, Kondagaon, Sukma e Kanker – i pattugliamenti sono stati intensificati dal 28 luglio al 3 agosto, giorni in cui i ribelli maoisti celebrano la “settimana dei martiri”. (Inn)