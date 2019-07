Speciale difesa: Messico, almeno 41 morti violente nel fine settimana

- Almeno 41 persone sono state uccise in Messico nel corso del fine settimana. Lo scrive il quotidiano "El Universal" riportando i dati delle diverse autorità giudiziarie locali. Del totale delle vittime, non meno di 16 sono state contate a Tijuana, città della Bassa California alla frontiera con gli Stati Uniti, uno dei principali punti di passaggio dei migranti diretti verso il nord del continente. Bilancio pesante, almeno 15 morti, nella città di Guanajuato, nel cuore del paese. I dati confermano l'allarme sulla situazione della sicurezza nel paese. Dall'inizio dell'anno, riferisce il Sistema nazionale di sicurezza pubblica (Snsp), le morti violente sono state 17.608, per una media di 94 assassini al giorno. Con i 3.001 morti ammazzati, il mese di giugno si conferma il più violento dell'anno e quello appena passato supera i livelli di omicidi raggiunti in 13 casi di anni precedenti. Il dato segue i già pesanti conti fatti nei mesi precedenti dall'Spsn: i 2.857 di gennaio, i 2.804 di febbraio, i 2.845 di marzo, i 2.724 di aprile e i 2.901 di maggio. (Mec)