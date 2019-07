Speciale difesa: Algeria, forze sicurezza sequestrano arsenale con armi pesanti al confine con il Mali

- Le forze di sicurezza algerine hanno scoperto nel sud del paese al confine con il Mali un vero e proprio arsenale di armi pesanti, leggere e un ingente quantità di munizioni utilizzati probabilmente da gruppi armati per condurre attacchi. In una nota il ministero della Difesa ha riferito che nell’operazione sono stati ritrovati: una mitragliatrice Fmpk, due mitragliatrici Rpk, un fucile mitragliatore Kalashnikov, un mitragliatore Mat-49, 15 lanciatori per razzi da 120 millimetri; 50 obici da 82 millimetri; 2.429 proiettili di vari calibri e 10 caricatori. Dopo la sconfitta nella vicina Libia dello Stato islamico a Sirte, i paesi vicini, come l'Algeria e la Tunisia, temono l'infiltrazione di terroristi e armi all'interno dei loro confini. La questione della sicurezza frontaliera è molto sentita dalle autorità algerine, in seguito alle ripetute infiltrazioni di elementi considerati terroristici lungo la frontiera con la Libia. In base ai dati delle autorità di Algeri, nel 2015 e nel 2016 sono stati eliminati 507 terroristi, mentre nel 2017 sono 90 i terroristi eliminati e altri 69 quelli arrestati. (Ala)