Libia: inviato Onu Salamé lavora a una tregua il 12 agosto

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, sta lavorando a un cessate il fuoco tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e l'Esercito nazionale libico (Lna) in occasione dell’Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio che cade il 12 agosto. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, in un’audizione alla commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati tenuta lo scorso 25 luglio ma resa pubblica nei giorni successivi tramite resoconto stenografico. L'obiettivo è quello di “ottenere almeno una tregua che possa poi permettere di calmare un po’ gli animi e di favorire la ripresa di un dialogo politico che dovrebbe svilupparsi in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in settembre”, ha detto Buccino. Proprio ieri, 28 luglio, il diplomatico libanese delle Nazioni Unite ha incontrato il generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico, nella base aerea di Rajma, vicino Bengasi. I due "hanno discusso degli ultimi sviluppi in Libia e dei modi per tornare a uno stato di pace e dialogo", ha dichiarato la missione Onu. "Salamé ha messo in guardia contro le conseguenze dell'escalation dei combattimenti e della crescente interferenza straniera", ha aggiunto la missione. Proprio oggi, l’inviato Onu presenterà il suo rapporto sulla Libia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. (segue) (Res)