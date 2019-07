Libia: inviato Onu Salamé lavora a una tregua il 12 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, l’incontro di Salamé con Haftar potrebbe essere “molto importante per capire se continuerà la narrativa delle due parti”. Da una parte, ha detto Buccino nell’audizione, “c'è la narrativa di Haftar: vincerò, è solo una questione di tempo, e come ho vinto a Bengasi e a Derna, vincerò anche a Tripoli, per debellare il terrorismo e dare stabilità alla capitale; dall'altra, c'è la narrativa del Governo, che invece dopo la caduta di Garian pensa che sia possibile indebolire gli altri avamposti del generale Haftar, e quindi andare verso una vittoria e verso il ritiro dello stesso generale”. Il diplomatico italiano ha ribadito che la soluzione militare “non è possibile al netto della distruzione di Tripoli”, rilevando come vi sia “qualche difficoltà all'interno della catena di comando a est” e si stia iniziando a notare “una certa stanchezza” per un conflitto che sarebbe dovuto durare solo pochi giorni. Secondo l'ultimo bilancio fornito dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), i combattimenti tra i gruppi armati rivali hanno causato almeno 1.093 morti (inclusi 106 civili) e 5.752 feriti (tra cui 294 civili), oltre a circa 100 mila sfollati. (Res)