Vietnam: investimenti esteri diretti in calo nei primi sette mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sette mesi dell’anno gli investimenti esteri diretti in Vietnam hanno totalizzato 20,2 miliardi di dollari, con un calo del 13,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Agenzia per gli investimenti esteri vietnamita, che fa capo al ministero della Pianificazione e degli investimenti. La prima fonte di investimenti è stata Hong Kong, con 5,44 miliardi di dollari investiti. Al secondo posto si è classificata la Corea del Sud, con 3,13 miliardi di dollari. A seguire la Cina continentale con 2,45 miliardi di dollari, Singapore con 2,29 miliardi e il Giappone con 2,25 miliardi. Quasi 8,27 miliardi di dollari sono stati investiti in 2.064 progetti di nuova approvazione; 3,42 miliardi sono andati in 781 progetti già avviati. Gli investitori stranieri hanno speso 8,52 miliardi di dollari per acquisire quote di compagnie vietnamite. (segue) (Fim)