Vietnam: investimenti esteri diretti in calo nei primi sette mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore manifatturiero e quello della trasformazione alimentale si sono confermati i più attraenti, attirando finanziamenti per 14,46 miliardi di dollari, il 71,5 per cento del totale. Il settore immobiliare ha attratto 1,47 miliardi di dollari, pari al 7,3 per cento. Seguono la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio e le riparazioni di veicoli con 1,09 miliardi di dollari, corrispondente al 5,4 per cento. Il comparto scientifico e tecnologico si è aggiudicato una quota di 930 milioni di dollari, ovvero il 4,5 per cento del totale. Dal punto di vista geografico il primato spetta ad Hanoi, la capitale, che ha ricevuto oltre 4,85 miliardi di dollari, seguita da Ho Chi Minh City con 3,54 miliardi. Le province meridionali di Binh Duong e Dong Nai hanno registrato rispettivamente un afflusso di 1,73 e 1,43 miliardi di dollari. (Fim)