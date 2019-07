Scuola: Bussetti su edilizia, sicurezza è dovere morale, siglati contratti di progetto per 1,5 miliardi netti

- Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha annunciato lo sblocco di "fondi per l'edilizia scolastica di comuni e province". Bussetti lo ha detto nel suo discorso a palazzo Chigi in occasione della cerimonia di firma di accordi fra il Miur, la Banca europea per gli investimenti (Bei), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (Ceb) e Cassa depositi e prestiti (Cdp), in materia di edilizia scolastica, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Dobbiamo fare bene e presto - ha aggiunto - Sigliamo oggi la collaborazione con istituzioni finanziarie che sostengono il governo italiano per migliorare l'edilizia scolastica. Gli accordi che sottoscriviamo - ha spiegato -, sono frutto di un gioco di squadra che include anche Cassa depositi e prestiti. I contratti di progetto ammontano a 1,5 miliardi di euro netti per l'edilizia scolastica, ed includono anche fondi per nuove costruzioni". (segue) (Rin)