Scuola: Bussetti su edilizia, sicurezza è dovere morale, siglati contratti di progetto per 1,5 miliardi netti (2)

- Le istituzioni finanziarie europee, ha aggiunto Bussetti, "forniscono i fondi direttamente a agli Enti locali per tramite di Cassa depositi e prestiti, senza oneri per Enti locali". Il titolare del Miur ha poi precisato: "E' il contratto di progetto di importo maggiore stipulato in edilizia scolastica. Quello di oggi è un tassello di un percorso più ampio che proseguirà fino alla fine del nostro mandato. La sicurezza delle scuole è un dovere morale, se non sappiamo proteggere i nostri figli abbiamo fallito – ha rimarcato Bussetti prima di concludere: "C'è ancora molto da fare. Dobbiamo eliminare i vari passaggi e le lungaggini burocratiche sull'assegnazione dei fondi". (Rin)