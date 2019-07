Lombardia: Comazzi (Fi), complimenti a Carzeri e Alparone, persone preparate

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta in una nota l’elezione di Marco Alparone e Claudia Carzeri alla presidenza delle commissioni Bilancio e Territorio: "Complimenti a Marco Alparone e Claudia Carzeri per essere stati eletti alla presidenza delle commissioni Bilancio e Territorio: si tratta di due persone preparate e competenti, che possono vantare una grande esperienza amministrativa. Sono sicuro sapranno svolgere un ottimo lavoro alla guida di due tra le commissioni più importanti di Regione Lombardia, nell’interesse dell’istituzione e dei cittadini”. (com)