Campania: da giovedì nel Cilento al via il festival culturale "Segreti d’autore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Segreti d’autore. Festival dell’ambiente delle scienze delle arti e della legalità", è il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e con la direzione artistica di Nadia Baldi che si terrà dall’1 al 14 agosto presso i borghi storici del Cilento. Si tratterà di una manifestazione aperta gratuitamente al pubblico che coinvolgerà i comuni di Sessa Cilento, Serramezzana, Stella Cilento, Laureana Cilento, San Mauro Cilento e Montecorice. Il festival è stato co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020 e si proporrà anche quest’anno come osservatorio civile dei rapporti tra il patrimonio culturale italiano e studiosi, scrittori, associazioni, musicisti, attori impegnati per la sensibilizzazione del connubio uomo–territorio. Il Festival dell’ambiente, delle scienze, delle arti e della legalità inaugurerà la nona edizione nel mese di agosto 2019. Tra gli appuntamenti più significativi i promotori del festival hanno segnalato giovedì a Serramezzana "Terrore e terrorismo" in cui Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia e Franco Roberti, parlamentare europeo che dialogheranno con lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio; venerdì "Una vita tra le stelle", la regista Nadia Baldi dialogherà con l’astronauta Paolo Nespoli sui suoi viaggi nel cosmo; mercoledì 7, a Stella Cilento, "Una vita d'attore", Giovanni Esposito racconterà la sua carriera d’attore cinematografico, televisivo e teatrale; a Valle/Sessa Cilento, il settecentesco Palazzo Coppola ospiterà, domenica 11, "La scena della libertà", un appuntamento con Maurizio De Giovanni e Vinicio Marchioni; lo scrittore e l’attore racconteranno le loro esperienze tra il palcoscenico e la settima arte. Ai due ospiti sarà conferito il Premio Segreti d’autore 2019, scultura realizzata da Mimmo Paladino; lunedì 12, "A memoria", Daniele Ciprì narrerà il suo percorso artistico dalla regia, alla sceneggiatura e la direzione della fotografia. (segue) (Ren)