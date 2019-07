Ucraina: rappresentante presidenza, Kiev si prepara a peggior scenario possibile su accordo transito gas

- L’Ucraina prevede di riempire le strutture di stoccaggio del gas fino alla massima capacità, così da fronteggiare lo scenario peggiore possibile in caso di chiusura definitiva dell’accordo sul transito del gas con la Russia. Lo ha affermato il rappresentante presidenziale nel Consiglio dei ministri ucraino, Andriy Gerus, ripreso dall’agenzia “Rbc”. “Se sei pronto allo scenario peggiore possibile, molto probabilmente non accadrà. Per questo motivo, prendiamo le misure per affrontare un inverno senza accordi di transito”, ha spiegato Gerus. Come spiegato dal rappresentante presidenziale, anche alcune compagnie europee hanno mostrato interesse in accordi di scambio sul gas. L’accordo di transito del gas fra Ucraina e Russia scadrà a fine 2019, e sono attualmente in corso dei complessi negoziati per definire un nuovo contratto. (Res)