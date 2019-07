Sgomberi Roma: Maggi (Mun. XIV), nuova visita alle famiglie di via Cardinal Capranica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Maggi, assessore alle Politiche sociali, alle pari opportunità e alle politiche abitative del municipio Roma XIV, l'assessore capitolino alla persona Laura Baldassarre e Mario Podeschi del municipio V hanno incontrato le famiglie che si trovano nella struttura di Centocelle a seguito dello sgombero del 15 luglio scorso a Primavalle, nella ex scuola di via cardinal Capranica. Lo ha annunciato Andrea Maggi in un post su Facebook. "Abbiamo ascoltato le loro esigenze specifiche e confermato l'impegno dell'Amministrazione ad individuare nel più breve tempo possibile le soluzioni alloggiative successive - ha spiegato Maggi nel suo post -. È stata inoltre confermata loro la garanzia di un'attenzione specifica e puntuale in vista dell'inizio delle attività scolastiche. Il clima positivo e la loro voglia di uscire dall'assistenza e rendersi quanto prima autonomi, hanno rafforzato quindi la nostra convinzione che con cura, informazione e strumenti efficaci si possono restituire serenità e possibilità reali a chi finisce in situazioni critiche per mancanza di alternative".(Rer)