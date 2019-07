Ambiente: i ghiacciai dello Stelvio sono sempre più neri e fragili (2)

- Analizzando l'archivio delle immagini Landsat dall'inizio degli anni '80 fino ai giorni nostri, i ricercatori hanno scoperto che per la maggior parte dei ghiacciai studiati si è verificato un sensibile decremento dell'albedo. In altre parole, un annerimento del ghiacciaio. Tra le principali cause c'è l'aumento della copertura detritica, proveniente dalle pareti rocciose circostanti il ghiacciaio, che si riversa su di esso a seguito dell'aumento delle temperature, che provoca maggiore instabilità dei versanti. L'aumento delle temperature causa anche la fusione precoce della neve caduta in inverno e una maggiore esposizione del ghiaccio durante l'estate. Un importante contributo all'annerimento viene però anche da polveri trasportate attraverso l'atmosfera, siano esse di origine naturale (principalmente deserti) o antropica (particolato fine proveniente dalla combustione dei motori diesel e dalle attività industriali della pianura padana e dagli incendi boschivi, il cosiddetto black carbon) oltre che dall'azione dei microrganismi come alghe e batteri. "Si tratta del primo studio in cui l'entità dell'annerimento viene valutata su ghiacciai dell'arco alpino in un periodo di tempo così ampio, – commenta Davide Fugazza. - Conoscere l'intensità di questo fenomeno permette di stimare la fusione del ghiaccio in maniera più accurata, valutare gli effetti dell'annerimento sul regresso dei ghiacciai e sviluppare modelli previsionali per ottenere indicazioni sulla sensibilità dei ghiacciai ai cambiamenti climatici". (segue) (com)